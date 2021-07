சென்னைக்கு கூடுதல் கட்டுப்பாடுகள்.. மாநகராட்சி திட்டம்.. "வீக் என்ட்" கூட்டத்தால் அதிரடி முடிவு

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: கொரோனா நோய் பரவலை கட்டுப்படுத்துவதற்காக, சென்னை மாநகராட்சி நகரில் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை கொண்டுவர திட்டமிட்டு இருக்கிறது.

கொரோனா இரண்டாவது அலை காலகட்டத்தின் போது, சென்னையில் மருத்துவமனைகளில் நோயாளிகள் சென்று சேர்வதற்கு போதிய படுக்கை வசதி இல்லாத அளவுக்கு கூட நிலவரம் போய்விட்டது. ஆக்சிஜன் தட்டுப்பாடு உள்ளிட்டவற்றால் பல நோயாளிகள் பாதிக்கப்பட்டனர்.

கர்நாடகாவை ஒப்பிட்டால், சுகாதாரப் பிரச்சினை தமிழ்நாட்டுக்கு குறைவுதான் என்ற போதிலும், அதுவரை பார்த்திராத அளவுக்கு நிலைமை மோசமாக போனது உண்மைதான்.

In order to control the spread of corona disease, the Corporation of Chennai is planning to bring in various controls. Corporation officials are set to be heavily involved in surveillance. Therefore, the corporation sources said that there may be a situation where companies with crowds in violation of the rules will be sealed. Realizing this, health professionals demand that businesses act responsibly in public places and that people avoid crowds.