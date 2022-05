‛கபே’ உடன் கழிப்பறை.. சென்னை எம்ஆர்டிஎஸ் ரயில் நிலையத்தில் முதல் முயற்சி... என்னென்ன வசதி தெரியுமா?

Chennai

சென்னை: சென்னை இந்திராநகர் எம்ஆர்டிஎஸ் ரயில் நிலையத்தில் தனியார் நிறுவனம் மூலம் கன்டெய்னரில் ‛கபே' உடன் கூடிய சொகுசு பொதுக்கழிப்பறை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது பொதுமக்களின் இலவச பயன்பாட்டுக்காக திறக்கப்பட்டுள்ளது.

பெரிய பெரிய நகரங்களில் கழிப்பறை வசதி இன்னும் குறைவாகவே இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் மக்கள் சிரமத்தை சந்தித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் சென்னையில் தனியார் நிறுவனம் ஒன்றின் சார்பில் புதிய வகை முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

English summary

Chennai has got its first luxury public toilet at the Indira Nagar MRTS station. The toilet is a par with the restrooms of high-end apartments. A cafe is also located near it.