இந்தியாவில் குற்றச்செயல்களில் ஈடுபடும் வெளிநாட்டினர்.. தமிழக அரசுக்கு உயர்நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: இந்தியாவுக்கு வருகை தரும் வெளிநாட்டினரின் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்க மாவட்ட அளவில் தனிப்பிரிவை ஏற்படுத்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தொழில், வேலைவாய்ப்பு, சுற்றுலா உள்ளிட்ட காரணங்களுக்காக இந்தியா வரும் இலங்கை, நைஜீரியா, சீனா, ஈரான், பங்களாதேஷ் உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த பலர், விசா காலம் முடிந்தும் இந்தியாவிலேயே தங்கியிருந்து குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட்டதாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

The Chennai High Court has ordered the establishment of a division at the district level to monitor the movement of foreigners visiting India