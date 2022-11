ஐபிஎல் சூதாட்டம்.. தோனி தொடர்ந்த வழக்கு.. சென்னை ஐகோர்ட் அதிரடி.. ஐபிஎஸ் அதிகாரிக்கு சிக்கல்?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கிரிக்கெட் வீரர் எம்.எஸ்.தோனி தொடர்ந்த அவதூறு வழக்கில் ஐபிஎஸ் அதிகாரி சம்பத் குமார் நேரில் ஆஜராக சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

2013ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் சூதாட்டம் தொடர்பாக விசாரித்த ஐபிஎஸ் அதிகாரி சம்பத்குமார், தோனி சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்டதாக அறிக்கை அளித்திருந்தார்.

அதற்கு எதிராகவும், அதை வைத்து விவாத நிகழ்ச்சி நடத்திய தொலைக்காட்சிக்கு எதிராகவும் 100 கோடி ரூபாய் மான நஷ்ட ஈடு கோரி மனு தாக்கல் செய்தார் தோனி.

இதில் ஐபிஎஸ் அதிகாரிக்கு எதிராக வழக்கு தொடர தமிழக அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் அனுமதி அளித்தார். இந்நிலையில், ஐகோர்ட் முக்கிய உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளது.

''நல்ல வேளை தோனி ஐபிஎல்-இல் இருந்து ஓய்வு பெறல''.. சென்னை ரசிகர்கள் குஷி!

English summary

IPS officer Sampath Kumar, who inquired about IPL gambling, had reported that cricketer Dhoni was involved in gambling. Madras High Court has ordered IPS officer Sampath Kumar to appear in person in the defamation case filed by MS Dhoni against it.