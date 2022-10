8 வருசமா எங்க போனீங்க? டாஸ்மாக் முன்னாள் ஊழியருக்கு அபராதம் போட்ட ஐகோர்ட்.. மனுவும் தள்ளுபடி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : டாஸ்மாக் முன்னாள் ஊழியர் தாக்கல் செய்த வழக்கை அபராதத்துடன் தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டு 8 ஆண்டுகளுக்குப் பின், தனக்கு மீண்டும் பணி வழங்கக் கோரிய விண்ணப்பத்தை பரிசீலிக்கக் கோரி, டாஸ்மாக் முன்னாள் ஊழியர் ஒருவர் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், சட்ட நடைமுறையை தவறாக பயன்படுத்தியுள்ளதாகக் கூறி, அவருக்கு அபராதம் விதித்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

An ex-Tasmac worker had filed a suit seeking reconsideration of his application 8 years after his dismissal. Madras High Court dismissed the case and imposed a fine on him.