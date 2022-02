படித்தவரே இப்படி தவறு செய்யலாமா? பாஜக சவுதாமணியை வறுத்தெடுத்த உயர்நீதிமன்றம்..தள்ளுபடியான ஜாமீன் மனு

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : மதக்கலவரத்தை தூண்டும் வகையிலும் பொதுஅமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையிலும் ட்விட்டர் பதிவை வெளியிட்ட பாஜக செயற்குழு உறுப்பினர் சவுதாமணியின் முன்ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடிசெய்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், சமுதாயத்தில் உயர் இடத்தில் இருக்கும் படித்தவரே இதுபோன்ற தவறை செய்யலாமா? என கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.

சமீபத்தில் மர்மநபர் ஒருவர் இரு மதத்தினர் இடையே கலவரத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் ஒரு மதத்திற்கு ஆதரவாகவும், ஒரு மதத்திற்கு எதிராகவும் கருத்தக்களை பேசும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது.

இந்த வீடியோவை தமிழ்நாடு பா.ஜ.க.வின் செயற்குழு உறுப்பினராக பொறுப்பு வகித்து வரும் சவுதாமணி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் அந்த வீடியோவை பகிர்ந்து "தைரியமா? விடியலுக்கா?" என்றும் கருத்து பதிவிட்டிருந்தார்.

English summary

Can the Chennai High Court, which has dismissed the pre-bail petition of BJP executive committee member Southamani, who posted a Twitter post inciting sectarian strife and sabotaging public order, make such a mistake by a highly educated person in the society? As has been questioned.