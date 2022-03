வேகமெடுக்கும் சென்னை ஐஐடி தலித் மாணவி பாலியல் வழக்கு... சிறப்பு விசாரணை அதிகாரி நியமனம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: ஐஐடியில் 2020 ஆம் ஆண்டு பட்டியலின மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட வழக்கை விசாரிக்க கோட்டூர்புரம் உதவி ஆணையர் சுப்பிரமணியனை சிறப்பு விசாரணை அதிகாரியாக நியமித்துள்ளது தமிழ்நாடு காவல்துறை.

மேற்கு வங்க மாநிலத்தை சேர்ந்த பட்டியலின மாணவி கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு சென்னை ஐஐடியில் வேதியியல் துறையில் ஆராய்ச்சி படிப்பை படித்து வந்துள்ளார்.

அவரை 3 மாணவர்கள் உட்பட 8 பேர் பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்தியதால் துறை சார்ந்த பேராசிரியர் எடமன பிரசாத்திடம் புகாரளித்துள்ளார்.

விருதுநகர் பெண் பாலியல் வழக்கு.. வேகம் எடுக்கும் சிபிசிஐடி விசாரணை.. கைதான 4 பேரின் செல்போன்கள் ஆய்வு

English summary

ஐஐடியில் 2020 ஆம் ஆண்டு பட்டியலின மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட வழக்கை விசாரிக்க கோட்டூர்புரம் உதவி ஆணையர் சுப்பிரமணியனை சிறப்பு விசாரணை அதிகாரியாக நியமித்துள்ளது தமிழ்நாடு காவல்துறை: Kotturpuram Assistant Commissioner Subramaniam has been appointed as the Special Investigation Officer by the Tamil Nadu Police to investigate the 2020 case of sexual harassment of a IIT student.