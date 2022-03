வேகமெடுத்த மதுரவாயல்-துறைமுகம் இரண்டு அடுக்கு மேம்பால சாலை திட்டம்.. தூண்களை இடித்து தள்ள முடிவு

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: துறைமுகம் - மதுரவாயல் இரண்டு அடுக்கு மேம்பால திட்டத்துக்காக ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்ட தூண்களை இடிக்கப்போவதாக தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை ஆணையம் தெரிவித்து இருக்கிறது.

சரக்குகளை ஏற்றிவரும் வாகனங்கள் சென்னையின் கடும் போக்குவரத்து நெரிசலை கடந்து துறைமுகத்துக்கு செல்வதில் பல ஆண்டுகளாக சிரமம் இருந்து வந்தது.

இதனால் சரக்கு வாகனங்கள் சென்னை துறைமுகத்துக்கு செல்லாமல் ஆந்திராவில் உள்ள துறைமுகங்களை நாட தொடங்கியதால் தமிழ்நாட்டிற்கான வருவாய் பாதிக்கப்பட்டது.

மத்திய நெடுஞ்சாலைத்துறை 100 கோடி செலவில் அமைத்த 'அணைக்கரை பாலம்’ திடீரென இடிந்து விழுந்தது!

English summary

The National Highways Authority (NHAI) has said it will demolish the pillars already erected for the Port-Maduravayal two-storey flyover project.