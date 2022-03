இவங்களா "குழந்தை"? மேயர் பதவி அல்ல பொறுப்பு! செய்தியாளர் கேள்விக்கு "மேயர்" பிரியா சொன்ன பளீச் பதில்

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: சென்னை மேயர் பிரியாவின் சமீபத்திய செய்தியாளர் சந்திப்பு ஒன்று இணையம் முழுக்க வைரலாகி வருகிறது. அவருக்கு சரியாக பேச தெரியவில்லை என்று விமர்சனங்கள் வைக்கப்பட்ட நிலையில்தான் தெளிவாக அவர் அளித்த பேட்டி ஒன்று இணையம் முழுக்க வைரலாகி வருகிறது.

சென்னை மேயராக திமுக கவுன்சிலர் பிரியா தேர்வு செய்யப்பட்டு இருக்கிறார். சென்னையின் முதல் தலித் மேயர், இரண்டாவது பெண் மேயர் என்று பல அடையாளங்களோடு இவர் பதவி ஏற்று இருக்கிறார். வடசென்னையில் இருந்து முதல்முறையாக ஒருவர் மேயராக பொறுப்பேற்று இருக்கிறார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இவருக்கு 28 வயதே ஆகும் நிலையில், இளமையான மேயர் சென்னைக்கு என்னவெல்லாம் செய்ய போகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. இந்த நிலையில் பதவி ஏற்றதும் இவர் ஊடகங்களுக்கு அளித்த பேட்டி சர்ச்சையானது.

வடசென்னையிலிருந்து ரிப்பன் பிலிடிங்கை ஆள போகும் திமுக பிரியா! சென்னையின் முதல் பட்டியலின பெண் மேயர்

English summary

Chennai Mayor Priya bold speech on her plans for the capital of Tamilnadu after her flop show in the first interview.