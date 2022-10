6 மாவட்டங்களில் கனமழை..தீபாவளிக்கு பட்டாசு வெடிக்க முடியுமா?..வானிலை மையம் சொன்ன குட்நியூஸ்

Chennai

சென்னை: நீலகிரி, ஈரோடு, திருவள்ளூர், ராணிப்பேட்டை, காஞ்சிபுரம் மற்றும் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யவாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. சென்னையில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நாடு முழுவதும் தென்மேற்குப் பருவமழை விடைபெற்றுள்ளது. வடகிழக்குப் பருவமழை விரைவில் தொடங்க உள்ளது. தென்மேற்குப் பருவமழை கொட்டித்தீர்த்ததில் அணைகள் நிரம்பி வழிகின்றன. ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. நேற்றைய தினம், உசிலம்பட்டி சாத்தூரில் 6 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

தீபாவளி பண்டிகை நாளில் புயல் உருவாக வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. அந்த புயல் தமிழகத்தை தாக்குமா? மழை பெய்யுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. இந்த நிலையில் வானிலை ஆய்வு இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பு.

The Chennai Meteorological Department has announced the possibility of heavy rain at one or two places in the Nilgiris, Erode, Tiruvallur, Ranipet, Kanchipuram and Chengalpattu districts. The sky will be cloudy in Chennai. According to the notification issued by the Meteorological Department, moderate rain with thunder and lightning may occur in a few parts of the city.