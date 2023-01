சென்னை மெட்ரோ டிக்கெட்.. இனி லைனில் காத்திருக்க வேண்டாம்.. வாட்ஸ் அப்பில் வருகிறது.. ஹேப்பியா

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: சென்னையில் மெட்ரோ ரயிலில் பயணிப்பவர்கள் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக்கொண்டே வருகிறது. இதனால் ரயில் பயணிகள் டிக்கெட் எடுப்பதற்காக நீண்ட நேரம் லைனில் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுவதால் பயணிகள் சிரமத்தை குறைக்கும் வகையில் வாட்ஸ் அப் மூலமே டிக்கெட் எடுக்கும் சூப்பர் வசதியை விரைவில் அமல்படுத்த சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளது.

சென்னையில் போக்குவரத்து நெரிசல் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக்கொண்டே செல்கிறது.

அதிலும் பீக் நேரங்களில் சென்னை சாலையில் பயணிப்பது என்றாலே பலருக்கும் தலைவலியே வந்து விடும். அந்த அளவுக்கு வாகன நெரிசல் இருக்கும்.

English summary

The number of people traveling by metro train in Chennai is increasing day by day. As a result, train passengers have to wait in line for a long time to buy tickets, so the Chennai Metro Rail administration is planning to soon implement the super facility of buying tickets through WhatsApp to reduce the inconvenience.