சபாஷ்! இதுதான் சென்னை போலீஸ்.. ஒரு நாள் ஆக்சன்.. திகைத்துப்போன 'தலைநகர்' மக்கள்!

சென்னை : கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்கும் பொருட்டு தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள தளர்வுகள் இல்லாத முழு ஊரடங்கு காலத்தில் நேற்று கொரோனா ஊரடங்கு விதிமுறைகளை மீறியது தொடர்பாக 2658 வழக்குகள் பதிவு செயயப்பபட்டு 1822 வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருப்பதாக சென்னை காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

இதேபோல் முககவசம் அணியாத 1876 நபர்கள் மற்றும் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காத 220 நபர்கள் மீது வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டள்ளது.

கொரோனா வைரஸ் தொற்று நோய் பரவுதலை தடுக்கும் பொருட்டு தமிழக அரசால் 10.5.2021 முதல் 24.5.2021 காலை வரையில் முழு ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டு நடைமுறையில் இருந்து வந்தது. இந்நிலையில் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்தும் தீவிர நடவடிக்கையாக 24.05.2021 காலை முதல் ஒரு வார காலத்திற்கு தளர்வுகளில்லாத முழு ஊரடங்கு அறிவித்துள்ளது. அதன்பேரில் சென்னை பெருநக காவல் ஆணையாளர் சங்கர் ஜிவால் உத்தரவின் பேரில் 24ம் தேதி காலை முதல் முறையான முழு ஊருடங்கு பணிகளை தீவிரப்படுத்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது,

According to the Chennai Police, 2658 cases were registered yesterday and 1822 vehicles were confiscated for violating the corona curfew rules during the non-relaxed curfew announced by the Tamil Nadu government to curb the spread of corona infection.