சென்னை, தாம்பரம், ஆவடி காவல் ஆணையரகம் பிரிப்பு..உங்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷன் எதில் வருகிறது?..முழு பட்டியல்

Chennai

சென்னை: புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட தாம்பரம், ஆவடி காவல் ஆணையரகங்களுக்கு காவல்நிலையங்கள் ஒதுக்கப்பட்டு பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது. சென்னை, தாம்பரம், ஆவடி காவல் ஆணையரகங்களுக்கு கீழ் எத்தனை காவல்நிலையங்கள் செயல்படும் என்று முழு பட்டியல் வெளியிடப்பட்டு உள்ளது.

சென்னை காவல்துறை 3ஆக பிரிக்கப்படும் என்று கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்தது. கடந்த பட்ஜெட் சட்டசபை கூட்டத் தொடரில் காவல்துறை மற்றும் தீயணைப்பு துறை மானிய கோரிக்கையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் மூலம் காவல் ஆணையரக பிரிப்பு தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது.

அதன்படி சென்னை மாநகர காவல்துறை சென்னை, தாம்பரம், ஆவடி காவல் ஆணையரகங்கள் என்று 3ஆக பிரிக்கப்பட்டது. தாம்பரம், ஆவடி காவல் ஆணையரகங்களுக்கு தற்போது சிறப்பு அதிகாரிகளும் நியமனம் செய்யப்பட்டு உள்ளனர்.

English summary

Chennai police trifurcation: How many stations will Avadi and Tambaram police circle get? all you need to know.