விடாமல் வெளுத்து வாங்கிய மழை... வீடுகளுக்குள் புகுந்த வெள்ளம் - இருளில் தவிக்கும் மக்கள்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: விடிய விடிய கொட்டித்தீர்த்த அதி கனமழையால் சென்னையும் புறநகர் பகுதிகளும் வெள்ளக்காடாக மாறியுள்ளன. தி.நகர், மேற்கு மாம்பலம் பகுதிகளில் வீட்டிற்குள் புகுந்த வெள்ளநீர் வடியாமல் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையை முடக்கிப்போட்டுள்ளது. மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளதால் 5 நாட்களாக இருளில் தவித்து வருகின்றனர்.

சென்னை முழுவதும் பலத்த காற்றுடன் பெய்து வரும் கனமழையால் தியாகராயர் நகர், மேற்கு மாம்பலம், சூளைமேடு, புரசைவாக்கம், பெரம்பூர் உள்ளிட்ட இடங்களில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை உள்ளிட்ட 14 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட்.. 7 மாவட்டங்களுக்கு மஞ்சள் அலர்ட்.. முழு பின்னணி!

சென்னையில் இன்று 40 முதல் 45 கி.மீ. வேகத்தில் காற்று வீசும் என்பதால் மக்கள் யாரும் வெளியே வரவேண்டாம் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

English summary

Chennai and suburbs have been flooded due to heavy rains in Vidya Vidya. In T. Nagar, West Mambalam areas, the flood water that has entered the house has paralyzed the normal life of the people. They have been suffering in darkness for 5 days due to power outage.