சென்னையில் தொடர்ந்து 3வது நாளாக உயரும் கொரோனா.. கவலை தரும் புதிய டேட்டா.. கவனம் மக்களே

சென்னை : சென்னையில் தொடர்ந்து 3வது நாளாக கொரோனா பாதிப்பு உயர்ந்துள்ளது. இன்று 181 பேருக்கு தொற்று பாதித்துள்ளது. சென்னையில் 24000 பேருக்கு தொடர்ந்து பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படும் நிலையில் உயர்வு எற்பட்டுள்ளதாக கோவிட் டேட்டா அனாலிசிஸ்ட் விஜயானந்த் கூறியுள்ளார்.

சென்னையில் கடந்த 12 நாட்களில் கொரோனா பாதிப்பு எப்படி இருந்தது என்பதற்கான வரைபடத்தையும் விஜயானந்த் வெளியிட்டுள்ளார்.

தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு நீண்ட நாளைக்கு பிற்கு முதல்முறையாக உயர்வை சந்திதுள்ளது. தமிழகத்தில் நேற்று கொரோனா தொற்றால் 1756 பேர் பாதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் அந்த எண்ணிக்கை இன்று 1,859 ஆக உயர்ந்துள்ளது..

Chennai reported 3 continues days of increasing daily new cases, today at 181 with testing consistently around 24,000. This shows a small sign of increasing trend, continue to follow Covid precautions. Below chart shows Chennai trend for last 12 days.