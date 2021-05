சென்னையில் 3 வாரங்களுக்கு பிறகு முதல் முறையாக சூப்பர் மாற்றம்.. ராயபுரத்திற்கு குட்நியூஸ்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சென்னையின் தினசரி கோவிட் தொற்று பாசிட்டிவ் வளர்ச்சி விகிதம் (TPR) கடந்த மூன்று வாரங்களில் முதல் முறையாக 20 சதவீதத்திற்கு கீழ் குறைந்துள்ளது..

சென்னை மாநகரத்தில் கொரோனா தொற்று பாசிட்டிவிட்டி விகிதம் மே 10 அன்று 26 சதவீதம் என்கிற அளவில் இருந்த நிலையில், தொடர்ந்து சரிவை சந்தித்து வந்தது. மே 16 அன்று 21.15 சதவீதம் ஆக குறைந்தது. தற்போது 19.4 சதவீதமாக குறைந்துள்ளது.

இந்த சரிவு குறித்து மருத்துவ நிபுணர்கள் கூறுகையில், வெறும் ஐந்து சதவீதத்திற்கும் குறைவான அளவிலேயே கொரோனா தொற்று (tpr) பரவலைக் கொண்டுள்ளது என்பதைக் குறிக்கிற என்றார்கள்

English summary

Chennai’s daily Covid test positivity rate (TPR) has dipped below 20 per cent for the first time in the last three weeks. On Thursday, the city recorded a TPR of 19.4 per cent, a steep decline from 26 per cent on May 10, and 21.15 per cent on May 16. According to experts, a TPR of five or below indicates that the spread has been contained.