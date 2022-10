மாணவி சத்யாவை ரயில் முன்பு தள்ளி கொன்றவருக்கு 15 நாள் நீதிமன்ற காவல்.. விழுந்தது தர்ம அடி

Chennai

சென்னை: சென்னையில் ஒரு தலைக்காதலால் கல்லூரி மாணவியை ரயிலுக்குள் தள்ளி படுகொலை செய்த வழக்கில் வாலிபர் 15 நாள் நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். முன்னதாக இன்று அவரை போலீசார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்ப்படுத்த வந்தபோது அவரை தூக்கில் போட கோரி கோஷமிட்டவர்கள் தாக்க முயன்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

சென்னை ஆலந்தூர் ராஜா தெரு போலீஸ் குடியிருப்பில் வசித்து வந்தவர் மாணிக்கம் (வயது 47). இவரது மனைவி ராமலட்சுமி (43). இவர் ஆதம்பாக்கம் போலீஸ் நிலையத்தில் குற்றப்பிரிவு ஏட்டாக பணியாற்றினார்.

இந்த தம்பதியின் மகள் சத்தியப்பிரியா (20). இவர் தியாகராயநகரில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் படித்து வந்தார். தினமும் ரயிலில் சென்று வருவது வழக்கம்.

A teenager has been sent to 15-day judicial custody in the case of killing a college student by pushing her into a train due to a headbutt in Chennai. Earlier today, when the police came to produce him in court, people chanting slogans to hang him tried to attack him, causing a sensation.