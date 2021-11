தாம்பரம் இனி வேற லெவல்..! அவசர சட்டம் பிறப்பித்தது தமிழக அரசு

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: சென்னையை அடுத்த தாம்பரம் பகுதியை மாநகராட்சியாக தரம் உயர்த்தி தமிழக அரசு அவசர சட்டம் பிறப்பித்துள்ளது.. அவசர சட்டத்தின்படி தாம்பரம் மாநகராட்சி உடனடியாக செயல்பாட்டுக்கு வருவதாக தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் சென்னை, மதுரை, கோவை, திருச்சி, சேலம், திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, வேலூர், ஈரோடு, திருப்பூர், தஞ்சாவூர், நாகர்கோவில், ஓசூர், திண்டுக்கல் மற்றும் ஆவடி என்று தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 15 மாநகராட்சிகள் இருக்கின்றன.. இதில் சென்னை மட்டும் பெருநகர மாநகராட்சி என்கிற உயரிய அந்தஸ்தில் உள்ளது.

இப்படிப்பட்ட சூழலில்தான், தமிழக சட்டமன்றத்தில் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம் கடந்த ஆகஸ்ட் 24ம் தேதி நடந்தது.. அன்றைய தினம், முக்கிய அறிவிப்பாக தாம்பரம் உள்ளிட்ட 6 புதிய மாநகராட்சிகள் உருவாக்கப்படும் என்று அமைச்சர் கே.என்.நேரு அறிவித்து இருந்தார்.

English summary

Tambaram, the gateway to Chennai from southern Tamil Nadu is now a municipal corporation and an ordinance was promulgated to this effect, the state government said in Chennai on Thursday.