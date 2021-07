சென்னை வாகன ஓட்டிகளே உஷார்.. கண்காணிக்கும் 3வது கண்! இனி இதற்கெல்லாம் உடனடி அபராதம்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சென்னை வாகன ஓட்டிகளே எச்சரிக்கை உடன் வாகனம் ஓட்டுங்கள். போக்குவரத்து விதிகளை மீறி ரெட் லைட்டை தாண்டினால் சில நிமிடங்களில் அபராத சலான் உங்கள் செல்போனுக்கே வந்து விடும்.

போக்குவரத்து விதிமீறல்களுக்கு சென்னையில் உடனடி அபராதம் விதிக்கும் முறை அமலுக்கு வந்துள்ளது. போக்குவரத்து விதிகளை மீறும் வாகனங்களின் நம்பர் பிளேட்டை, நவீன கேமராக்கள் உதவியுடன் அடையாளம் கண்டு தானியங்கி முறையில் கணினி மூலம் உடனடியாக அபராதம் விதிக்கப்படும்.

உலகப் புகழ் பெற்ற 100 மருத்துவக் கல்லூரிகள்.. 6 இந்தியாவில்.. அதில் 2 தமிழ்நாட்டில்..1 புதுவையில்.. மாஸ்!

சென்னை அண்ணாநகர் பகுதியில் 5 போக்குவரத்து சிக்னல்களில் 2019 ஆம் ஆண்டு, ஹுண்டாய் மோட்டார்ஸ் இந்திய லிமிடெட் நிறுவனத்துடன் ஒருங்கிணைந்து 61 நவீன கேமிராக்கள் நிறுவப்பட்டன. குறிப்பிட்ட ஐந்து சிக்னல்களில் போக்குவரத்து விதிகளை மீறும் வாகனங்களின் பதிவு எண்களை துல்லியமாக படம் பிடித்து, கட்டுப்பாட்டறையில் கண்காணித்து, விதிமீறிய வாகன ஓட்டிகளுக்கு போக்குவரத்து விதிமீறல் குறித்த அபராத சலான்களை போலீசார் அனுப்பி வந்தனர்.

English summary

Chennai people should drive with caution. Penalty will arrive at your cell phone in a few minutes if you cross the red light in violation of traffic rules.