மகள்களுடன் கோர்ட் வந்த தலைமை நீதிபதி.. திகைத்து பார்த்த வழக்கறிஞர்கள்.. அழைத்து வந்தது ஏன் தெரியுமா?

டெல்லி: தலைமை நீதிபதி டிஒய் சந்திரசூட் இன்று காலை உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு தனது இரு வளர்ப்பு மகள்களையும் அழைத்து வந்தார். திடீரென தனது மகள்களை தலைமை நீதிபதி அழைத்து வந்ததை மூத்த நீதிபதிகளும் வழக்கறிஞர்களும் திகைப்புடன் பார்த்தனர்.

மகள்களுக்கு நீதிமன்ற அறையை சுற்றிக் காட்டுவதற்காக தலைமை நீதிபதி அழைத்து வந்ததாக தகவல்கள் கூறுகின்றன.

நீதிமன்ற வளாகத்திற்கு காலை 10 மணியளவில் தனது மகள்களுடன் வருகை தந்த டி ஒய் சந்திரசூட், நீதிமன்ற அறைக்குள் வந்தார்.

English summary

Chief Justice DY Chandrachud brought his two daughters to the Supreme Court this morning. Senior judges and lawyers were shocked to see the Chief Justice bring his daughters suddenly. Reports say that the Chief Justice brought the daughters to show them around the courtroom.