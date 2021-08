எடப்பாடி பழனிச்சாமி வைத்த கோரிக்கை.. உடனே நிறைவேற்றுவதாக அறிவித்த ஸ்டாலின்.. மகிழ்ந்த அதிமுக தரப்பு

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி சட்டசபையில் இன்று மின்சார வினியோகம் தொடர்பாக வைத்த ஒரு கோரிக்கையை உடனடியாக பரிசீலனை செய்து நடவடிக்கை எடுப்பதாக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உறுதியளித்துள்ளார்.

எதிர்க்கட்சி தலைவர் கோரிக்கை வைத்ததும், உடனடியாக அதை நிறைவேற்றி வைப்பதாக உடனடியாக, முதல்வர் உறுதி அளிப்பது சட்டசபையில் எப்போதாவது நிகழக்கூடிய நிகழ்வுதான். அப்படியான ஒரு காட்சிக்கு என்று சாட்சியாகி இருக்கிறது தமிழக சட்டசபை.

7 மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கொட்டப்போகும் கனமழை - உங்க மாவட்டம் இருக்கா செக் பண்ணுங்க

எதிர்க்கட்சி தலைவர் பொதுவாக அரசுக்கு எதிராக விமர்சனங்களை முன்வைப்பது வழக்கம்.

English summary

Chief Minister MK Stalin has promised to immediately consider and take action on a request made by opposition leader Edappadi Palaniswami in the Assembly today regarding the supply of electricity.