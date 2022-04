தளபதிகள் நேருக்கு நேர் சந்திப்பு... புன்னகையுடன் வணக்கம் - சமூக வலைத்தளங்களில் தெறி மாஸ்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தளபதிகள் நேருக்கு நேர் சந்தித்துக்கொண்டால் அந்த இடமே மாஸ்தான். சென்னையில் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலினும் நடிகர் விஜய்யும் நேருக்கு நேர் சந்தித்து புன்னகையுடன் வணக்கம் வைத்த புகைப்படங்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் தெறி மாஸ் ஆக பரவி வருகிறது.

ஏஜிஎஸ் நிறுவனம் கல்பாத்தி அகோரம் மகள் ஜஸ்வர்யா - பிரபல தொழில் அதிபரின் மகனுமான ராகுல் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி திருவான்மியூரில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது.

இதில் திரையுலகத்தை சேர்ந்தவர்கள் முக்கிய பிரமுகர்கள் தொழிலதிபர்கள், அரசியல்வாதிகள், என பல்வேறு தரப்பினர் கலந்து கொண்டனர். தென் இந்திய நடிகர் சங்க தலைவர் நாசர், தயாரிப்பாளர்கள் ஆர்.பி சௌத்திரி, ஏல்.அழகப்பன், இயக்குனர் சிம்பு தேவன் உள்ளிட்டோர் வருகை தந்தனர். மேலும் நடிகர் விஜய் சிவகார்த்திகேயன் சதீஷ் உள்ளிட்டோரும் வருகை தந்தனர்.

