மத்திய - மாநில உறவுகள் பற்றி பேச கேரளா செல்லும் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின்...அனல் பறக்குமா

சென்னை: கேரளா மாநிலம் கண்ணூரில் நடைபெற உள்ள மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில மாநாட்டில் பங்கேற்று பேசுகிறார் தமிழக முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின். நாளை நடைபெறும் கருத்தரங்கில் பங்கேற்று 'மத்திய- மாநில உறவுகள்' எனும் தலைப்பில் சிறப்புரையாற்றுகிறார்.

கேரள மாநில மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் 23 வது மாநில மாநாடு ஏப்ரல் 6 முதல் ஏப்ரல் 10ஆம் தேதி வரை, கண்ணூரில் நடத்தப்படுகிறது. துரையில், மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தமிழ் மாநில கிளையின் 23 வது மாநில மாநாடு நடந்து முடிந்ததையொட்டி, கேரள மாநிலத்தில் இந்த மாநாட்டை நடத்துகிறது

கேரள மாநில மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி. இந்த மாநாட்டிற்கு சிறப்பு அழைப்பாளராக வர வேண்டும் என்று தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin speaks at the state conference of the Marxist Communist Party to be held in Kannur, Kerala. He will be participating in a seminar tomorrow on the topic of ‘Central-State Relations’.