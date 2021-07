Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தமிழக முதல்வர் முக.ஸ்டாலின் பரிசோதனைக்காக சென்னை ராமசந்திரா மருத்துவமனைக்கு வருகை தந்தார். இரண்டு மணி நேர சிகிச்சைக்கு பின்பு மருத்துவமனையில் இருந்து கிளம்பிச் சென்றார்.

முதல்வர் ஸ்டாலின் பரிசோதனைக்காக சென்னை ராமசந்திரா மருத்துவமனைக்கு வருகை

தமிழக முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் தனது உடல் பரிசோதனைக்காக போரூரில் உள்ள ராமச்சந்திரா மருத்துவமனைக்கு இன்று காலை 7 மணிக்கு வந்துள்ளார்.

மருத்துவமனையில் உள்ள இருதய சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் தணிகாசலத்திடம் தனது உடல் நலம் குறித்து பரிசோதனை செய்து கொண்டார்.

மேலும் வழக்கமான பரிசோதனைக்கு வந்திருப்பதாக மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து மருத்துவமனை வளாகத்தில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.

காலை 7 மணிக்கு மருத்துவமனைக்கு வந்த முதல்வர் சுமார் 9 மணி வரை மருத்துவமனையில் உடல் நிலை குறித்து பரிசோதனை மேற்கொண்டார் .

முதல்வர் ஸ்டாலின் 2 மணி நேர பரிசோதனைக்கு பின்பு மருத்துவமனையிலிருந்து கிளம்பி சென்றார். அவருக்கு என்ன மாதிரியான மருத்துவ பரிசோதனைகள் நடைபெற்றது என்பது குறித்து உறுதியான தகவல்கள் வெளியாகவில்லை.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister Mk stalin visited Ramachandra Hospital in Chennai for checkup. He was discharged from the hospital after two hours of treatment.