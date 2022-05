“தம்பீ.. இதையெல்லாம் பார்க்க அப்பா இல்லையேனு அழுவாரு” - கல்யாண மேடையில் கலங்கிய முதல்வர் ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை: கருணாநிதியின் செயலாளர் சண்முகநாதன் திருமணத்தில், நான், அண்ணன் அழகிரி, என் குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் அனைவரும் மாப்பிள்ளைத் தோழர்களாக இருந்தோம் என நெகிழ்ச்சியோடு பேசியுள்ளார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் செயலாளர் சண்முகநாதனின் பேரன் திருமணம் இன்று நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின், கருணாநிதி - சண்முகநாதன் தொடர்பான நினைவுகளை உருக்கமாகப் பேசினார்.

"தம்பி, உன் பேச்சைப் பார்த்தேன். இதெல்லாம் பார்க்கிறதுக்கு அப்பா இல்லையே, தலைவர் இல்லையே" என்று அழுதுகொண்டே பேசுவார் சண்முகநாதன்" என முதல்வர் ஸ்டாலின் உருக்கமாக உரையாற்றினார்.

சண்முகநாதன் உடல் தகனம்.. இறுதி ஊர்வலத்தில் நடந்தே வந்து அஞ்சலி செலுத்திய முதல்வர் ஸ்டாலின்!

English summary

The marriage of the grandson of Karunanidhi's secretary Shanmuganathan took place today. Speaking on the occasion, Chief Minister Stalin spoke eloquently about the relationship of Karunanidhi and Shanmuganathan.