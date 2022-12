நேற்றிலிருந்து நான் போனை வைக்கவே முடியவில்லை! பாராட்டுக்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளன! ஸ்டாலின் பேச்சு!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: நேற்றிலிருந்து தாம் போனை வைக்கவே முடியவில்லை என்றும் புயல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளுக்காக பாராட்டுக்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளது எனவும் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

தஞ்சை மாவட்ட திமுக நிர்வாகி கோவி.அய்யாராசு இல்ல மண விழாவை தலைமை தாங்கி நடத்தி வைத்த அவர் இதனைக் கூறினார்.

அதன் விவரம் வருமாறு:

English summary

Chief Minister Stalin has said that since yesterday he has not been able to pick up the phone and he has been getting compliments for taking precautionary measures against the mandous storm.