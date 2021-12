தமிழகம் போதாது.. தேசிய அளவில் பாடம் புகட்டனும்.. 'பாஜகவுக்கு' எதிராக முதல்வர் ஸ்டாலின் அரைகூவல்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: பாஜகவுக்கும், அதிமுகவுக்கும் பாடம் புகட்ட கூடிய தேர்தலாக கடந்த சட்டமன்ற தேர்தல் இருக்கும் என கூறினேன், பாடத்தை தமிழக மக்கள் புகட்டிவிட்டனர், ஆனாலும் இந்திய அளவில் யாருக்கு பாடம் புகட்ட வேண்டுமோ அவர்களுக்கு புகட்ட அனைவரும் உறுதியேற்க வேண்டும் என திமுக தலைவரும் தமிழக முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

மறைந்த மூத்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைவர் தா.பாண்டியன் அவர்களின் படத்திறப்பு விழா மற்றும் புகழஞ்சலி நிகழ்ச்சி சென்னை எழும்பூர் பெரியார் திடலில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் தா.பாண்டியன் அவர்களின் திரு உருவப் படத்தை கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் நல்லகண்ணு திறந்து வைத்தார்.

மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் ஸ்டாலின், அமைச்சர் சேகர்பாபு, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பொதுச் செயலாளர் டி ராஜா, மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டு ஆகியோர் கலந்துகொண்டு புகழ் அஞ்சலி செலுத்தினார்கள்..

English summary

DMK leader and Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has said that everyone should make sure to teach a lesson to those at the Indian level.