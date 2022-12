வரலாறு படித்தால் வேலை கிடைக்குமா? சம்பளம் கிடைக்குமா? முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பேச்சு!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: வரலாற்றைப் படித்து என்ன ஆகப் போகிறது? அதைப் படித்தால் வேலை கிடைக்குமா? சம்பளம் கிடைக்குமா? என பலரும் நினைப்பதாகவும் நம்மை நாமே அறிந்து கொள்வதற்காக வரலாற்றைப் படித்தாக வேண்டும் எனவும் முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசியிருக்கிறார்.

சென்னை கிறிஸ்துவ கல்லூரியில் 81-வது இந்திய வரலாற்று காங்கிரஸ் மாநாட்டை தொடங்கி வைத்து அவர் ஆற்றிய உரையில் இதனைக் கூறியிருக்கிறார்.

இது தொடர்பாக முதல்வர் ஸ்டாலின் மேலும் பேசியதாவது;

English summary

CM Stalin says, History should not be a document, that talks, only about kings, their life-style and victories. History, should also reflect people, from all walks of life. This is our view.