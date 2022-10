"திருப்தி"..எப்படிப்பட்ட மழையையும் சமாளிக்கலாம்..முதல்வர் ஸ்டாலின் மகிழ்ச்சி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை : எப்படிப்பட்ட மழை பெய்தாலும் அதை சமாளிக்க கூடிய பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். 15 நாட்கள் முதல் 1 மாதத்துக்குள் அனைத்து பணிகளும் நிறைவடையும் என்று வட சென்னையில் ஆய்வு செய்ய பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த ஆண்டு வடகிழக்கு பருவமழையின் போது வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளை நேரடியாக சென்று ஆய்வு செய்து மீட்புப் பணிகளை துரிதப்படுத்தி, போர்க்கால அடிப்படையில் பணிகளை மேற்கொள்ள அலுவலர்களுக்கு உத்தரவிட்டு, பணிகளும் விரைவாக நடைபெற்றது.

வரும் பருவமழை காலங்களில் மழை வெள்ளப் பாதிப்புகள் ஏற்படாத வகையில் அதிக அளவில் நீர் தேங்கும் இடங்களில் மழைநீர் வடிகால் பணிகளை மேற்கொள்ள தமிழ்நாடு அரசால் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, பணிகள் தொடங்கப்பட்டு, அப்பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று, தற்போது முடிவுறும் தருவாயில் உள்ளன.

English summary

Chief Minister MK Stalin has said that work is being done to deal with any kind of rain. Chief Minister Stalin said that all the work will be completed within 15 days to 1 month after inspecting it in North Chennai.