கலெக்டர்களுக்கு தலைமை செயலர் இறையன்பு எழுதிய கடிதம்.. பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு ‘கறார்’ உத்தரவு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கும் தமிழக அரசின் தலைமை செயலர் இறையன்பு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

அந்தக் கடிதத்தில், இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பள்ளிகள் திறப்பதால் தீவிரமாக தூய்மை பணிகளை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

திடீர் வேகம்.. ஒரே நாளில் 40% அதிகரித்த கொரோனா கேஸ்கள்.. அடுத்த அலையின் தொடக்கமா? அறிகுறிகள் என்ன

மேலும் பள்ளிகளை தூய்மைப்படுத்த தலைமை ஆசிரியர்கள் பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகத்தினரிடம் நிதி வசூலிக்க கூடாது என்றும்

உத்தரவிட்டுள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu Chief Secretary Iraianbu written a letter to all District Collectors. In that letter, he advised that the schools should be cleaned as they reopen after two years.