கமல்ஹாசன் தலைமை சரியில்லை.. ம.நீ.ம கட்சியிலிருந்து விலகிய பொதுச் செயலாளர் குமரவேல் கடும் விமர்சனம்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: கமல்ஹாசனின் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியிலிருந்து வெளியேறியுள்ள அதன் பொதுச்செயலாளர் சி.கே.குமரவேல், கமல்ஹாசன் தலைமை சரியில்லை என்று குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

சட்டசபை தேர்தலில் ம.நீ.ம ஒரு இடத்திலும் வெற்றி பெற முடியவில்லை. கோவை தெற்கு தொகுதியில், வெற்றிக்கு மிக நெருக்கத்தில் வந்தபோதும், பாஜக வேட்பாளர் வானதி சீனிவாசனிடம் 1358 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில், தோல்வியடைந்தார் கமல்ஹாசன்.

இதையடுத்து, ம.நீ.ம கட்சியின் பல நிர்வாகிகள், கட்சியிலிருந்து வெளியேறத் தொடங்கினர்.

மநீமவில் இருந்து சிகே குமரவேல் விலகல்.. தனிமனித பிம்பமே காரணம்.. கமலுக்கு ஓபன் லெட்டர்

English summary

CK Kumaravel Quits Kamal Haasan's MNM. He Blames It on Wrong Guidance by Mnm Strategy Team. CK Kumaravel says No Hero Worship, I Want to Travel in Secular Democratic Politics. We Were to Make History but We Are Reading History.