"இந்த வேலை" இங்கே நடக்காது.. ஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்டாலின்.. புலம்பும் கூட்டணி கட்சியினர்.. அதிகாரிகள் ஹேப்பி!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: திமுகவின் தோழமைக் கட்சிகள் வெற்றி பெற்ற இடங்களிலும் திமுகவினரின் ஆதிக்கமே அதிகம் இருப்பதாக தோழமைக் கட்சிகள் புலம்புகின்றன.

தமிழ்நாட்டில் நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில், காங்கிரஸ், இடதுசாரி கட்சிகள், விடுதலை சிறுத்தைகள், மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் உள்ளிட்டவை இடம் பெற்றிருந்தன.

அதே கூட்டணி தான் இப்போதும் தொடர்ந்து வருகிறது.

English summary

Exclusive: DMK alliance party men says the can't get any work done from high level officers like collectors directly as CM Mk Stalin instruct officials that only ministers should make orders.