மாணவர்களுக்காக ஸ்டாலின் வெளியிட்ட அதிரடி அறிவிப்பு.. வியந்து போன அதிமுக.. மிரண்டு பார்க்கும் பாஜக

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தமிழகத்தில் பிளஸ் 2 தேர்வு நடத்தப்படாது என்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்ட அறிவிப்பு, கூட்டணி கட்சியினரை மட்டுமல்ல. பாஜகவினரையே ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

நாடு முழுவதும் கொரோனா பெருந்தொற்று இரண்டாம் அலையின் காரணமாக பல்லாயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இப்பெருந்தொற்றின் தாக்கம் காரணமாக மத்திய அரசு சிபிஎஸ்இ 12ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை இந்த ஆண்டு ரத்து செய்துள்ளன. பல்வேறு மாநிலங்களுகம் இதே காரணத்திற்காக தங்களது மாநிலங்களில் 12ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகளை ரத்து செய்துள்ளன.

இப்பொதுத் தேர்வுளை நடத்துவது குறித்து கடந்த மூன்று தினங்களாக பள்ளியில் தொடங்கி, மாவட்டம் மற்றும் மாநில அளவில் பெற்றோர்கள், மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், ஆசிரியர் சங்கங்கள், கல்வியாளர்கள், பல்வேறு அரசியல் கட்சியைச் சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், ஊடகவியலாளர்கள், பொது சுகாதாரம் மற்றும் உளவியல் நிபுணர்கள் உள்பட பல்வேறு தரப்பினரிடமும் தமிழக அரசு கருத்துக்கள் கேட்டது.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin's announcement that the Plus 2 exam will not be held in Tamil Nadu is not just for the coalition parties. The BJP is in for a surprise.