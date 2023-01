இந்த ஆளுநரை தூக்கினால் தான் பாஜகவுக்கு நல்லது.. ஸ்டாலின் செய்தது சரியானது.. ஒரே போடாக போட்ட தினகரன்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஆளுநருக்கு எதிராக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கொண்டு வந்த தீர்மானம் சரியானதே என அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், மத்திய அரசு ஆளுநரை திரும்பப் பெற்றால் மட்டுமே மத்திய பாஜக அரசுக்கு இங்கு நல்ல பெயர் கிடைக்கும். திமுக அரசின் மீது பொதுமக்கள் மத்தியில் நிலவி வரும் குற்றச்சாட்டுகளை மறைப்பதற்கு ஆளுநரின் செயல்பாடு சாதகமாக உள்ளது என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் நேற்று ஆளுநர், தமிழ்நாடு அரசு தயாரித்த உரையை முழுமையாக வாசிக்காத நிலையில், முதல்வர் ஸ்டாலின், ஆளுநரின் பேச்சை அவைக்குறிப்பில் ஏற்றக்கூடாது என தீர்மானம் கொண்டு வந்தார். இதையடுத்து அவையில் இருந்து வெளியேறினார் ஆளுநர் ரவி. இந்த நிகழ்வு அரசியல் அரங்கில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்நிலையில், இதுகுறித்துப் பேசியுள்ள டிடிவி தினகரன், திமுக அரசு திராவிட மாடல் என்ற பெயரில் மக்களை ஏமாற்றுவதற்கும், திமுக ஆட்சியின் அவலங்களை மறைப்பதற்கும் ஆளுநர் விவகாரம் ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்திருக்கிறது எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அமமுக அலுவலகத்தில் அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.

English summary

Chief Minister Stalin's decision against governor RN Ravi is correct. BJP government will get a good name here only if the central government withdraws the governor. : AMMK general secretary TTV Dhinakaran about governor's activity in assembly.