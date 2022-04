நரிக்குறவர் இன வீட்டில்... பாசி மணியை அணிந்து கொண்டு டீ, இட்லி சாப்பிட்ட முதல்வர்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழக முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் நரிக்குறவர் இன மாணவி வீட்டிற்கு சென்று டீ, இட்லி நாட்டுக்கோழி குழம்பு ஊற்றி சாப்பிட்டார். அந்த மாணவிகள் அன்போடு அளித்த பாசி மணியை அணிந்து கொண்டார். விளிம்பு நிலை மக்களின் தைரியமான பேச்சு ஆச்சரியத்தை தருவதாகவும் என்றைக்கும் நமது அரசு துணை நிற்கும் என்றும் கூறினார்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம், ஆவடியைச் சேர்ந்த நரிக்குறவர் இனத்தைச் சேர்ந்த பள்ளி மாணவிகள் பிரியா, திவ்யா, தர்ஷினி ஆகியோர் பேசிய வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் பகிரப்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து, முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை, தலைமைச் செயலகத்தில் நேரில் சந்தித்து 3 மாணவிகளும் பேசினர்.

அப்போது, மாணவிகளின் கல்விக்குத் தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் செய்வதாக முதலமைச்சர் உறுதியளித்தார்.

இதனையடுத்து ஆவடி நரிக்குறவர் குடியிருப்பு பகுதிக்கு அமைச்சர் நாசர், ஆவடி மேயர் உதயகுமார், துணை மேயர் சூரியகுமார் ஆகியோர் நேரில் சென்றனர். மேலும், முதல்வரை சந்தித்த 3 மாணவிகள் உட்பட 40 பேரை சந்தித்து அவர்களின் கல்வி குறித்து கேட்டறிந்தனர்.

தொடர்ந்து நரிக்குறவ மாணவ, மாணவிகள் மற்றும் அவர்களின் பெற்றோர்களுடன் காணொலி வாயிலாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கலந்துரையாடினார். இன்னும் ஒரு வாரத்தில் தங்களை காண நேரில் வருவதாக வாக்குறுதி அளித்தார்.

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin went to the house of a narikuravar student and ate tea and Italian sambar. He wore a moss bead that the students had lovingly donated.