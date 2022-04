யார் காலிலும் விழுவதற்காக நான் டெல்லி போகவில்லை.. ஈபிஎஸ்ஸுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் பதிலடி

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: யார் காலிலும் விழுவதற்காக நான் டெல்லிக்கு போகவில்லை என முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

சென்னை திருவான்மியூரில் நடந்த திருமண விழாவில் முதல்வர் ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு பேசினார். அவர் கூறுகையில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஏற்கெனவே கூட்டணி கட்சித் தலைவர்கள் பதில் அளித்துவிட்டனர்.

இதனால் நான் மேலும் பேசத் தேவையில்லை. யார் காலிலும் விழுவதற்காக டெல்லி செல்லவில்லை. தமிழகத்தின் உரிமைகளை பெறுவதற்காகவே டெல்லி சென்றேன்.

English summary

CM Stalin gives suitable reply to LOP Edappadi Palanisamy as he told the former has been to Delhi to touch BJP government's feet.