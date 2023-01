இளைஞர்களே வாய்ப்பை நழுவ விடாதீர்கள்! உங்களிடம் திறமையிருந்தால் அரசே முதலீடு செய்யும்! முழு விவரம்!

புத்தொழில் தொடங்குவதற்கு இளைஞர்களை ஊக்குவிக்கும் அரசின் புதிய திட்டம்

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாடு வளர்ந்து வரும் துறைகளுக்கான தொடக்க நிதியத்தை தொடங்கி வைத்த முதல்வர் ஸ்டாலின், முதற்கட்டமாக 5 நிறுவனங்களுக்கு முதலீட்டு அனுமதி கடிதங்களையும் வழங்கினார்.

இதனால் இந்த வாய்ப்பை நழுவ விடாமல் இனி வரும் காலங்களில் அரசின் முதலீட்டை பெறுவதற்கான முயற்சிகளில் இளைஞர்கள் ஈடுபடலாம்.

இது தொடர்பான விவரம் வருமாறு;

Chief Minister Stalin launched the start-up fund for emerging sectors in Tamil Nadu and also issued investment approval letters to 5 companies in the first phase.