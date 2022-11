மாமன்னர் ராஜராஜ சோழன் சதய விழா..இனி அரசு விழா.. முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மாமன்னர் ராஜராஜ சோழனின் பிறந்தநாள் இனி அரசு விழாவாக கொண்டாடப்படும் என முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். தஞ்சாவூரிலுள்ள மாமன்னர் ராஜராஜ சோழன் மணிமண்டபம் மேம்படுத்தி பொலிவூட்டப்படும் என்பதையும் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் என்றும் முதல்வர் ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

கிபி 985 ஆம் ஆண்டு சதய நட்சத்திரத்தில் ராஜராஜசோழனுக்கு முடிசூட்டப்பட்டதை நினைவு கூறும் வகையில், ஆண்டு தோறும் சதய விழா கொண்டாடப்படுகிறது.1037வது சதய விழாவை முன்னிட்டு, பெரிய கோவில், ராஜராஜ சோழன் சிலை ஆகியவை மலர்களாலும் மின்விளக்குகளாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளன.

தமிழக அரசு சார்பில் நடத்தப்படும் இந்த விழா இன்றும் நாளையும் நடைபெறும். தற்போது பெரிய கோயில் வளாகத்தில் கவியரங்கம், கருத்தரங்கம், ஆன்மீக சொற்பொழிவு, பரிசளிப்பு விழா சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

ராஜராஜ சோழனின் 1037வது சதய விழா.. விழாக்கோலம் பூண்ட தஞ்சை பெரிய கோயில்

English summary

On Emperor Raja Raja Cholan's 1037th Sthaya Vizha, the government offered a garland to Raja Raja Cholan's statue to pay their respects. Chief Minister M. K. Stalin has announced that the birthday Mamannan Rajaraja Chola will be celebrated as a state festival from now on. Chief Minister Stalin said that he is happy to announce that the Manmandar Rajaraja Cholan Mani Mandapam in Thanjavur will be improved and beautified.