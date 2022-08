இது நடந்திருந்தால்.. திருமாவுக்கு நானே திருமணம் செய்து வைத்திருப்பேன்! முதல்வர் ஸ்டாலின் பேச்சு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛‛இன்றைக்கு இருப்பது போல் 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நானும் அவரும் நெருக்கமாக பழகி இருந்தால் நானே ஒரு பெண்ணை பார்த்து அவருக்கு கல்யாணம் செய்து வைத்திருப்பேன். அது இயலாமல் போய்விட்டது'' என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் நிறுவன தலைவரான தொல் திருமாவளவன் பிறந்தநாள் விழாவில் முக ஸ்டாலின் பேசினார்.

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் நிறுவன தலைவரும், எம்பியுமான தொல் திருமாவளவன் 60 வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். இதற்கான விழா சென்னையில் இன்று நடைபெற்றது. விழாவில் தமிழ்நாடு முதல் அமைச்சர் முக ஸ்டாலின் பங்கேற்று பேசினார்.

அப்போது பாஜக கட்சியினரை கடுமையாக விமர்சித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

English summary

Usually when we say birthday, we say happy sixteen. If he and I were as close 30 years ago as we are today, I would have found a girl and married her. It has become impossible'' said Mukha Stalin at the birthday party of Thol Thirumavalavan, the founder of the Liberation Tigers Party.