சட்டசபையில் ஆளுநர் உரைக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் நன்றி - முக்கிய சட்டமுன்வடிவுகள் நிறைவேறுகிறது

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழக சட்டசபையில் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் இன்றைய தினம் ஆளுநர் உரை மீதான விவாதத்திற்கு பதிலளித்து பேசுகிறார். கூட்டத் தொடரில் கொண்டுவரப்பட்ட சட்டமுன்வடிவுகள் இன்று நிறைவேற்றப்படுகின்றன.

தமிழகத்தில் இந்த ஆண்டு முதல் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் நேற்று முன்தினம் சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்தில் தொடங்கியது. இதில் தமிழக ஆளுநராக பொறுப்பேற்றுள்ள ஆர்.என். ரவி உரையாற்றினார். ஆளுநர் உரை நிறைவு பெற்ற பிறகு அலுவல் கூட்டம் நடைபெற்று, சட்டப்பேரவை ஜனவரி 7ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.

இரண்டாவது நாளான நேற்று சட்ட சபை கூடிய உடன் மறைந்த தமிழக முன்னாள் ஆளுநர் ரோசய்யா , நடிகர் புனித் ராஜ்குமார், குன்னூர் ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் உயிரிழந்த முப்படைத் தளபதி பிபின் ராவத் உள்ளிட்ட 13 பேர், மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர் பேராயர் டெஸ்மண்ட் டுட்டு மறைவுக்கு இரங்கல் தீர்மானம் வாசிக்கப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டது.

தமிழக சட்டசபை வரலாற்றில் முதல் முறையாக நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது. அத்துடன் பேரவை விதி எண் 110 கீழ் உரையாற்றிய முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் நீட் விவகாரத்தில் அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடைபெறும் நாளை நடைபெறும் என்று அறிவித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டசபையின் மூன்றாம் நாள் கூட்டம் இன்று காலை 10 மணிக்கு கேள்வி பதில் நேரத்துடன் தொடங்குகிறது. இன்றைய தினமும் கேள்வி பதில் பகுதி மட்டும் நேரலை செய்யப்படும்.

அதன்பின்னர் கூட்டுறவு சங்கங்கள் திருத்தச் சட்ட முன்வடிவை கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி அறிமுகம் செய்கிறார். நகராட்சி சட்டங்கள் திருத்த சட்ட முன்வடிவை அமைச்சர் கே.என்.நேரு அறிமுகம் செய்கிறார்.

அதேபோல் சென்னை மாநகர காவல் சட்ட முன்வடிவை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிமுகம் செய்யவுள்ளார். சட்ட முன்வடிவுகள் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட பிறகு ஆளுநர் உரை மீதான விவாதத்திற்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பதிலுரை வழங்குகிறார். அத்துடன் கூட்டத் தொடரில் கொண்டுவரப்பட்ட சட்டமுன்வடிவுகள் நிறைவேற்றப்படுகின்றன.

English summary

Chief Minister MK Stalin today addressed the Tamil Nadu Assembly in response to a debate on the Governor's speech. Offers. The bills introduced in the session are being passed today.