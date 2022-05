அண்ணாமலை சித்தர் ஆகத்தான் லாயக்கு! மோடி வீட்டுக்கு போக போகிறார்! போட்டுத் தாக்கிய ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : இன்னும் இரண்டு வருடங்களில் நடைபெறவுள்ள நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி அமோக வெற்றி பெற்று மோடியை வீட்டுக்கு அனுப்பபோகிறது எனவும், தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை திருவண்ணாமலையில் சித்தராக இருப்பதற்கு தான் லாயக்கு காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் கூறியுள்ளார்.

சென்னை குரோம்பேட்டையில் அமைந்திருக்கும் தனியாருக்கு சொந்தமான விடுதியில் , 'சமூகத்தில் சமநிலை ஏற்படுத்திய மகான் அன்னமாச்சாரி' என்ற பெயரில் எழுதப்பட்டிருக்கும் புத்தகத்தின் நூல் வெளியீட்டு விழா இன்று நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன், உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர். தொடர்ந்து அந்த புத்தகத்தை ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் வெளியிட்டு சிறப்புரை ஆற்றினார்.

English summary

Senior Congress leader EVKS Elangovan has said that the Congress party is going to send Modi home with a landslide victory in the parliamentary elections to be held in the next two years.