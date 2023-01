ஆஹா.. ஒரேநாள் நடந்த பரபரப்புகள்.. கரெக்ட்டான 'டைட்டில்' வெச்ச செல்வப்பெருந்தகை.. அடடே

Chennai

சென்னை: தமிழக சட்டசபையில் இதுவரை எந்தவொரு ஆளுநரும் அவையின் மாண்பை மீறியதே இல்லை. ஆனால் தமிழ்நாடு ஆளுநராக உள்ள ஆர். என். ரவி தேசிய கீதத்தை அவமதித்துவிட்டார் என காங்கிரஸ் கட்சியின் எம்எல்ஏ செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டசபையில் நேற்றைய தினம் ஆளுநர் ஆர் என் ரவியின் உரையுடன் சட்டசபை கூட்டத் தொடர் தொடங்கியது. அரசு தயாரித்த உரையை ஆளுநர் அப்படியே படிக்காமல் முக்கியமானதை விட்டுவிட்டு தேவையில்லாத வரிகளை சேர்த்ததாக சொல்லப்படுகிறது.

அரசு தயாரித்த உரையை காட்டி ஒப்புதல் வாங்கிவிட்டதாக தமிழக அரசு சார்பில் கூறப்படுகிறது. ஆனால் ஆளுநர் சொன்ன திருத்தங்களை தமிழக அரசு மேற்கொள்ளவில்லை என ஆளுநர் மாளிகை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

English summary

Congress MLA Selvaperunthagai in his statement says that No Governor in Tamilnadu assembly behaves likes R.N.Ravi. Centre should get back him.