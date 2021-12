இந்தியாவில் முதல்முறை.. மிகவும் வித்தியாசமானது.. Corbevax (கோர்ப்வாக்ஸ்) வேக்சினின் சிறப்பு தெரியுமா?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: Corbevax (கோர்ப்வாக்ஸ்) வேக்சினுக்கு இந்திய மருந்துகள் கட்டுப்பாட்டு இயக்குனரகம் அவசர பயன்பாட்டிற்கு அனுமதி அளித்துள்ளது. இந்தியாவில் அவசர அனுமதி பெற்று இருக்கும் Corbevax (கோர்ப்வாக்ஸ்) குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்வோம்.

இந்தியாவில் புதிய 2 தடுப்பூசிகளுக்கு அனுமதி!

ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த Biological E என்று நிறுவனம் மூலம்தான் இந்த வேக்சின் தயாரிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இந்தியாவில் ஏற்கனவே மத்திய அரசு மூலம் 300 மில்லியன் Corbevax (கோர்ப்வாக்ஸ்) டோஸ்கள் ஆர்டர் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது.

இது "recombinant protein sub-unit" வகை வேக்சின் ஆகும். அதாவது சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் புரோட்டின் வகை வேக்சின். முழுக்க முழுக்க கொரோனாவில் இருக்கும் ஸ்பைக் புரோட்டின் மூலம் இந்த வேக்சின் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது .

தமிழ்நாட்டில் 3வது டோஸ், சிறார் வேக்சின் எப்போது போடப்படும்? அமைச்சர் மா.சு சொன்ன முக்கிய அறிவிப்பு!

English summary

Corbevax: All you need to know about India's first protein vaccine that got emergency approval.