முதல்வரிடம் நலம் விசாரித்த பிரதமர்.. செஸ் ஒலிம்பியாட் துவக்க விழாவிற்கு மோடியை அழைத்த ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கொரோனா தொற்று உறுதியானதால் காவேரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினிடம் பிரதமர் மோடி நலம் விசாரித்தார். அப்போது செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடக்க விழாவில் பங்கேற்க வருமாறு முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

தமிழக மு.க.ஸ்டாலின் கொரோனா தொற்று காரணமாக சென்னை காவேரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். மு.க.ஸ்டாலினுக்கு கடந்த 12-ம் தேதி கொரோனா தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.

தனக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் நேற்று முன் தினம் மாலை முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்திருந்தார். அவர் ட்விட்டரில் வெளியிட்டிருந்த பதிவில், "இன்று உடற்சோர்வு சற்று இருந்தது. பரிசோதித்ததில் உறுதிசெய்யப்பட்டதையடுத்து தனிமைப்படுத்திக் கொண்டுள்ளேன். அனைவரும் முகக்கவசம் அணிவதோடு, தடுப்பூசிகளைச் செலுத்திக் கொண்டு, பாதுகாப்பாய் இருப்போம்' என அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

கொரோனா அறிகுறி..முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் காவேரி மருத்துவமனையில் அனுமதி - சிடி ஸ்கேன் பரிசோதனை'

English summary

Chief Minister M.K.Stalin has been admitted to Kaveri Hospital due to corona infection. PM Modi inquired about Stalin's health.Then Chief Minister M.K. Stalin invited them to participate in the opening ceremony of the Chess Olympiad.