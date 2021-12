சென்னையில் அதிகரிக்கும் கொரோனா... முககவசம், தனிமனித இடைவெளி அவசியம் - மா.சுப்ரமணியன்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சென்னையில் பொதுமக்கள், 100 சதவீதம் முக கவசம் அணிய வேண்டும் என்று மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு குறைந்து வந்தாலும் சென்னையில் மட்டுமே கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து கொண்டே இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை அரசு கண் மருத்துவமனையில் சேலம், ராமநாதபுரம், திருவள்ளூர் மாவட்டங்களுக்கான "மாவட்ட பல்நோக்கு நடமாடும் கண் மருத்துவ பிரிவு சேவை வாகனங்கள் மற்றும் கண் மருத்துவ உபகரணங்களை நேற்று மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் பி.கே.சேகர்பாபு ஆகியோர் பார்வையிட்டு கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தனர்.

செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன், பல்நோக்கு நடமாடும் கண் மருத்துவ பிரிவு சேவைக்காக 90 லட்சம் ரூபாய் செலவில் சேலம், ராமநாதபுரம், திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கான 3 வாகனங்கள் தொடங்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வாகனங்கள் மூலம் அனைத்து கிராமபுறங்களிலும் சென்று மக்களுக்கு கண் தொடர்பான சிகிச்சைகள் வழங்கப்படும்.

புத்தாண்டு தினத்தில் கோவில்களில் சாமி தரிசனம் செய்ய அனுமதி கிடைக்குமா? - சேகர்பாபு சொன்னது இதுதான்

English summary

Health Minister M. Subramaniam has asked the public in Chennai to wear 100 percent face shield. Although the incidence of corona in Tamil Nadu is declining He also said that the incidence of corona is increasing only in Chennai.