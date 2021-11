சென்னையில் வீடு வீடாக கொரோனா தடுப்பூசி -மக்களை தேடி மருத்துவம் திட்டத்தின் கீழ் மருந்து அளிக்க தயார்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த வீடு வீடாக சென்று தடுப்பூசி போடும் பணி ஏற்கனவே தொடங்கப்பட்டு உள்ளதாக மா.சுப்ரமணியன் தெரிவித்துள்ளார். தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்வது மிக மிக அவசியமான ஒன்று. எனவே அனைவரும் தடுப்பூசி போட வேண்டும் என்ற இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு தடுப்பூசி போடும் பணி தொடங்கப்பட்டு இருப்பதாக மா.சுப்ரமணியன் கூறியுள்ளார்.

சென்னை பட்டினம்பாக்கத்தில் வீடு வீடாக சென்று தடுப்பூசி போடும் திட்டத்தை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தொடங்கி வைத்தார். தடுப்பூசி செலுத்தாதவர்கள் எல்லாம் வீடு தேடி சென்று விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி தடுப்பூசி போடப்படும் என்றும் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார். நவம்பர் மாதத்திற்குள் 100% தடுப்பூசி செலுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இதுவரை 7 மெகா தடுப்பூசி முகாம்கள் வெற்றியடைந்துள்ளன. 2ம் தவணை தடுப்பூசி செலுத்திக்கொள்ளாதோர் பட்டியலில் 65 லட்சம் பேர் உள்ளதாகவும் அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகம் முழுவதும் 50,000 முகாம்களில் தடுப்பூசி செலுத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மருத்துவ கலந்தாய்வு நடத்துவது தொடர்பாக தீபாவளி விடுமுறைக்கு பின் கலந்து ஆலோசித்து முடிவு எடுக்கப்படும். தமிழகத்தில் 2ஆம் தவணை கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக்கொள்ளாதோர் பட்டியலில் 65 லட்சம் பேர் உள்ளனர்.

அதிகளவில் தாய்மார்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்திய மாநிலம் தமிழ்நாடுதான். தமிழகம் முழுவதும் நவம்பர் 14ம் தேதியன்று 8வது கட்ட மெகா தடுப்பூசி முகாம் நடத்தப்படும்.தமிழகத்தில் உருமாறிய டெல்டா வகை வைரஸின் பாதிப்பு இதுவரை கண்டறியப்படவில்லை எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Minister Ma. Subramanian said that house to house vaccination work has already started to control corona in Tamil Nadu. Vaccination is one of the most important things. Therefore, the goal of vaccinating everyone has been set and vaccination work has been started, said Subramanian.