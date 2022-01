நிலைமை கைமீறி போகிறது.. இதை உன்னிப்பாக கவனியுங்க.. தமிழக அரசுக்கு அலர்ட் கொடுக்கும் டிடிவி தினகரன்

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழகத்தில் கடந்த டிசம்பர் மாத தொடக்கத்தில் கொரோனா பாதிப்பு வெறும் 700 ஆக இருந்தது.

இதன்பின்னர் தமிழகத்துக்குள்ளும் ஓமிக்ரான் புகுந்த பிறகு நிலைமை தலைகீழாக மாறி விட்டது. தினமும் தொற்று இரட்டிப்பாகி வருகிறது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மட்டும் தமிழகத்தில் 10,000-க்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதில் தலைநகர் சென்னையின் நிலைதான் மிகவும் மோசமாக உள்ளது.

AMMK general secretary TTV Dhinakaran has warned that there is a possibility of an increase in corona by outsiders from Chennai. If the daily corona impact of Tamil Nadu is 10,000, the share of Chennai alone is 5,000