தமிழ்நாட்டில் நேற்றை விட... திடீரென அதிகரித்த கொரோனா உயிரிழப்பு.. ஏன் என்னாச்சு?

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இன்று 681 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கொரோனாவுக்கு மேலும் 13 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். நேற்று உயிரிழப்பு குறைந்து இருந்த நிலையில் இன்று அதிகரித்துள்ளது.

தினசரி பாதிப்பில் சென்னை முதலிடத்தில் உள்ளது. கோவை இதற்கு அடுத்தபடியாக இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது. இன்று மட்டும் 1,02,174 பேருக்கு சோதனை செய்யப்பட்டது.

Corona infection has been confirmed in 681 people in Tamil Nadu today. Another 13 people died in the corona. The death toll has risen today from what it was yesterday