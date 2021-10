செம நியூஸ்.. தமிழகத்தில் தொடர்ந்து குறையும் ஆக்டிவ் கேஸ்கள்.. அடியோடு சரியும் கொரோனா!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இன்று 1,112 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கொரோனாவுக்கு மேலும் 14 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்று தொடர்ந்து குறைந்து வருகிறது. கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெறுபவர்கள் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து சரிந்து வருகிறது.

English summary

Corona infection has been confirmed in 1,112 people in Tamil Nadu today. Another 14 people died in the corona. Corona infection has been detected in 48 people in Namakkal and 55 in Thanjavur