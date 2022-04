முக கவசம் அணிவது கட்டாயம்... தேவைப்பட்டால் மெகா தடுப்பூசி முகாம் - மா.சுப்ரமணியன் உறுதி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கொரோனாவை தடுக்க முகக் கவசம் அணிவது அவசியம் எனவும் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என்ற நடைமுறை திரும்பப் பெறப்படவில்லை எனவும் மருத்துவத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் கூறியுள்ளார். முகக்கவசம் மற்றும் தனி மனித இடைவெளியை கடைபிடிப்பது அவசியம்தான் என அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் கடந்த சில வாரங்களாக கொரோனா பரவல் குறைந்ததையடுத்து பெரும்பாலான கட்டுப்பாடுகளை தமிழக அரசு நீக்கியிருந்தது. இதனிடையே ஜூன் மாதத்தில் மீண்டும் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிக்கும் என்றும், 4வது அலை உருவாக வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் கடந்த 24 மணிநேரத்தில் பதிவான கொரோனா பாதிப்பு குறித்து மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, தமிழ்நாட்டில் நேற்று ஒரே நாளில் 30 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. நேற்று முன்தினம் 27 பேருக்கு கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் நேற்று 30 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

அது ரொம்ப ஆபத்தான விஷயம்.. சுப்பிரமணியன் சுவாமியே சொல்லிட்டாரு..கோவையில் கொந்தளித்த திருமாவளவன்

English summary

Covid 19 update TamilNadu: (கொரோனா வைரஸ் தமிழ்நாடு அப்டேட் மா.சுப்ரமணியன் பேட்டி)Health Minister Ma Subramanian has said that it is necessary to wear a face mask to prevent corona and the practice of wearing a face mask has not been withdrawn. Minister Ma Subramaniam has said that it is necessary to observe the mask and the human gap.